Αγαπηδάκη για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θέση για όσα συνέβησαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας την Πέμπτη κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη πήρε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή της στο Facebook για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο «όσοι του επιτέθηκαν» δεν επιτέθηκαν στον ίδιο, «αλλά στον Υπουργό Υγείας». 

«Δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη», συμπληρώνει σε άλλο σημείο η αναπληρώτρια υπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη:

«Μπορεί να διαφωνεί κάποιος πολιτικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, να μην τον συμπαθεί, μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει. Όμως είναι αδιανόητο να μη σταθεί στο πλάι του όταν υφίσταται τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες. Συνεργάζομαι μαζί του επί δύο και πλέον έτη και μπορώ να σας πω δύο πράγματα που δε μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος για τον Άδωνη. Δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Όσοι του επιτέθηκαν χτες, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά στον Υπουργό Υγείας. Και δε νομίζω ότι υπάρχει δημοκράτης πολίτης ή πολιτικός σε οποιοδήποτε κόμμα που επιθυμεί ο Υπουργός Υγείας της χώρας του, όποιος και αν είναι, να κινδυνεύει να χτυπηθεί από τραμπούκους επειδή κάνει τη δουλειά του. Γιατί αυτό έγινε χτες. Τα μεσοβέζικα ναι μεν αλλά, δείχνουν ότι υπάρχει ένα μέρος της αντιπολίτευσης που θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος. Νέτα, σκέτα και ευθέως, για να ξέρουμε τι μας γίνεται».

Ειρήνη Αγαπηδάκη

