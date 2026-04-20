Νέο βίντεο-ντοκουμέντο: Η πορεία της μηχανής του Σουδανού λίγο πριν χτυπήσει τη 16χρονη στη Λιοσίων

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την πορεία της μηχανής του Σουδανού που χτύπησε 16χρονη στη Λιοσίων, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, αποτυπώνει την πορεία της μοτοσικλέτας η οποία κινείται με υψηλή ταχύτητα στον δρόμο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 18 Απριλίου λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαινε ο Σουδανός, με το βαρύ ποινικό παρελθόν, και ακόμη ένα άτομο παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.