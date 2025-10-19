Αφροδίτη Λατινοπούλου: “Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε καταφύγιο παρανομίας και εγκληματικών κυκλωμάτων”

Σκληρή δήλωση εξέδωσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή τη νέα υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος που, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά κύκλωμα αλλοδαπών «αιτούντων άσυλο» το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα για περισσότερα από δέκα χρόνια, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Η κ. Λατινοπούλου κάνει λόγο για «ακόμη μία υπόθεση που αποδεικνύει πως η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε καταφύγιο παρανομίας και εγκληματικών κυκλωμάτων», επιρρίπτοντας ευθύνες στην «πολιτική ανοιχτών συνόρων», στην «ατιμωρησία» και στη «συνενοχή κρατικών μηχανισμών και ΜΚΟ».

Στη δήλωσή της αναφέρει ότι «συριακό κύκλωμα, που εγκαταστάθηκε στη χώρα με το πρόσχημα της προσφυγιάς, συγκρότησε και διηύθυνε εγκληματική οργάνωση που λεηλατούσε το ελληνικό Δημόσιο μέσω εικονικών εταιρειών, ψευδών δηλώσεων στον ΕΦΚΑ και εικονικών προσλήψεων». Η ζημία για το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστηρίζει ότι «κανένα κύκλωμα δεν θα μπορούσε να λειτουργεί επί δέκα χρόνια χωρίς κάλυψη» και ζητά «να αποδοθούν ευθύνες στο πολιτικό σύστημα».

Η κ. Λατινοπούλου διατυπώνει πέντε συγκεκριμένες προτάσεις:

Άμεση απέλαση όλων των αλλοδαπών που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν παράνομα.

Ποινική διερεύνηση ευθυνών κρατικών λειτουργών και ΜΚΟ που φέρονται να διευκόλυναν το κύκλωμα.

Κατάργηση του καθεστώτος ασύλου-ασυλίας, το οποίο –όπως αναφέρει– λειτουργεί ως «προστατευτικό δίχτυ εγκληματιών».

Διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ΕΦΚΑ, Εφορίας και τραπεζικών συναλλαγών για την πάταξη της απάτης.

«Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτραπεί να γίνει άντρο εγκληματικών δικτύων. Κάθε ευρώ που κλέβεται από τα δημόσια ταμεία είναι αίμα από τον κόπο του ελληνικού λαού», καταλήγει στη δήλωσή της η Αφροδίτη Λατινοπούλου, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια και η εθνική κυριαρχία πρέπει να αποκατασταθούν».