Α. Γεωργιάδης: Με ενοχλεί τρομερά και με υποψιάζει το ότι περίμεναν να βγάλουν την υπόθεση αυτή αφού έγινε υπουργός ο κ. Λαζαρίδης

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, μίλησε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης στον realfm και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Με ενοχλεί τρομερά και με υποψιάζει το ότι περίμεναν να βγάλουν την υπόθεση αυτή αφού έγινε υπουργός ο κ. Λαζαρίδης. Αυτό σημαίνει ότι οι της αντιπολιτεύσεως έχουν κάνει φακέλους για βουλευτές της ΝΔ και περιμένουν να δουν πότε θα κάνει κάποιον υπουργό ο Μητσοτάκης για να βγάλουν το θέμα» είπε ο υπουργός Υγείας.

Και πρόσθεσε: «Το βιογραφικό του κ. Λαζαρίδη είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΝΔ από το 2016 και από το 2019 που ήταν βουλευτής. Έβγαλαν ότι το 2007 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος χωρίς τα κατάλληλα πτυχία. Αποκλείεται. Δεν μπορεί να διοριστεί κάποιος ειδικός σύμβουλος χωρίς τα απαραίτητα προσόντα. Ο διορισμός περνά από την Υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία το πρώτο που κάνει είναι έλεγχο νομιμότητας. Αν είχε διοριστεί παράνομα, θα σήμαινε ότι τότε η Υπηρεσία έκανε τα στραβά μάτια. Οι υπάλληλοι δηλ. όχι η υπουργός. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Με τη νομοθεσία του 2007, τα πτυχία του επαρκούσαν για να διοριστεί. Δεν μπορεί να διορίσει ο υπουργός όποιον θέλει γιατί προηγείται έλεγχος νομιμότητας. Ο διορισμός του με τη νομοθεσία που υπήρχε τότε, ήταν νόμιμος».

