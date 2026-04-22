Τρία άτομα στο νοσοκομείο μετά από εκτροπή οχήματος έξω από τη Λάρισα

Τροχαίο ατύχημα με την εκτροπή οχήματος και των τραυματισμό τριών ατόμων σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Λάρισας-Κοζάνης, στο ύψος της Μελούνας κοντά στην Ελασσόνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν στο όχημα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τέλος, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.