MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε επιφυλακή το Πύθιο: Τεχνητή εκτόνωση υδάτων από τον Δήμο Διδυμοτείχου λόγω αυξημένης στάθμης από τα βουλγαρικά φράγματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου από τον πολύ μεγάλο υδάτινο όγκο που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα ο δήμος Διδυμοτείχου.

Περιγράφοντας την κατάσταση ο δήμαρχος, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αγγίζοντας ήδη τα 5.82 μ. -διευκρινίζοντας πως το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 και του συναγερμού στα 5..80- θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού».

Σημειώνει πως εγκαίρως έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.

Διδυμότειχο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο – “Διέλυσε” με 90-78 τον Κολοσσό

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας επιστρέφει από σήμερα στη σκηνή του Soul

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χιμένεθ για ΠΑΟΚ: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Σε επιφυλακή για πλημμυρικά φαινόμενα οι Δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου: Οι εκκλήσεις προς τους κατοίκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κασσελάκης: Ο συνδικαλισμός είναι πυλώνας Δημοκρατίας – Η κομματικοποίηση του είναι γάγγραινα για την χώρα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γιάννης Στάνκογλου: Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που θα τσίνιζε με τον χρόνο που αφιερώνω στα παιδιά μου