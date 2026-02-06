Η σέλφι του Κ. Μητσοτάκη από την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο – “Αυτή τη φορά δεν βρέχει”

Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δημοσίευσε φωτογραφία στα social media με την σύζυγό του Μαρέβα από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης αναφέρει, «αυτή τη φορά δεν βρέχει» αναφερόμενος στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, όπου η βροχή είχε δυσκολέψει τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει από τις κερκίδες μαζί με την σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα.

Δείτε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού: