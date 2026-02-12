MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα εκτεταμένα επεισόδια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις 22:00 θα κλείνουν τα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου πέριξ των πανεπιστημίων και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.

Έγγραφο που έφυγε χθες από τις πρυτανικές αρχές ενημερώνει τους κοσμήτορες και προέδρους των σχολών πως οι πόρτες στο ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00 και δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα εφαρμοστεί για ένα διάστημα μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το πάρτι που διοργανώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή το περασμένο Σάββατο και να διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

