Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΙΠΑΕ και Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με στόχο την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν, την Τρίτη, 26/11/2025, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος και η Πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Νίκη Μάνου – Ανδρεάδη εκπροσωπούμενη από την Γενική Διευθύντρια του ΑΜΘ, Αναστασία Γκαδόλου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Πολιτιστικής Συνεργασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων, η συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με διαθεματικό χαρακτήρα, η επιστημονική έρευνα πάνω σε εκθέσεις του μουσείου και στην προσέγγιση κοινών οδηγιών για την προβολή πολιτιστικών πόρων (βιωσιμότητα, προσβασιμότητα, εμπειρία χρήστη) και, η συμμετοχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου με τη μορφή πρακτικής άσκησης, στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργικών εργαστηρίων που οργανώνει και προσφέρει στο κοινό το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Προβλέπεται επίσης η συνεργασία στην έρευνα με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη στο ΔΙΠΑΕ και το ΑΜΘ, όπως ο τομογράφος και το XRF αντίστοιχα, με σκοπό τη διερεύνηση της κατάστασης διατήρησης αρχαιολογικών αντικειμένων από τις συλλογές του ΑΜΘ καθώς και η ανάπτυξη κοινών έργων με στόχο την ψηφιακή τεχνολογία στον πολιτισμό, δια βίου μάθηση, καινοτομία και συνεργασία με το ΠΜΣ στην «Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας», το «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο», και τα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΙΠΑΕ.

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι και η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών του ΔΙΠΑΕ σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει το ΑΜΘ, όπως η «Διεθνής Ημέρα Μουσείων», οι «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ή οι «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές». Τέλος, προβλέπεται και η διοργάνωση περιοδικής έκθεσης με ευρήματα από την αρχαιολογική ανασκαφή του ΔΙΠΑΕ στο Νέο Ρύσιο, η οποία διεξάγεται από το 2016. Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιαστούν στο κοινό πτυχές της καθημερινής ζωής σε έναν οικισμό πρώιμων ιστορικών χρόνων της περιοχής γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από την πλευρά του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, η αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Βασιλική Βράνα και, από την πλευρά του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης παρέστησαν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Αναστασία Γκαδόλου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Υποδοχής Επισκεπτών, Αγνή Αποστολίδου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων, Στυλιάνα Γκαλινίκη, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών, Αγγελική Κουκουβού και, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Θωμάς Λιόλιος.