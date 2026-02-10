MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Κατάληψη στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου – Γονείς καταγγέλλουν τη διευθύντρια ότι βάζει στους μαθητές “κοινωνική εργασία” για να σβήνουν απουσίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου πραγματοποιούν κατάληψη καθώς διαμαρτύρονται για τη διευθύντρια του σχολείου τους για την οποία καταγγέλλουν ότι τους βάζει να κάνουν εργασίες για να σβήνουν απουσίες.

Πρόκειται για το σχολείο στο οποίο στα μέσα Δεκεμβρίου καθηγητής – παρουσία της διευθύντριας – έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην τότε κατάληψη.

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές» είπε μητέρα στο MEGA. «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντας τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» πρόσθεσε.

Κατά τις καταγγελίες «έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς».

Σχολείο Χαλάνδρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Super Bowl: Bad Bunny με πολιτικά μηνύματα, λάτιν υπερθέαμα και Lady Gaga στο halftime show – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αθήνα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Κηφισού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 ώρες πριν

Ο Ιανουάριος του 2026, ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Κρύφτηκε όλη νύχτα σε σούπερ μάρκετ, γέμισε τέσσερις βαλίτσες και τον έπιασαν με λεία 18.000 ευρώ

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Taki Tsan: Με έπιασαν με ναρκωτικά στο σχολείο, ήρθαν ελικόπτερα και ήταν εφιάλτης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κως: 20 μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκαν στα κρατητήρια