Κατάληψη στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου – Γονείς καταγγέλλουν τη διευθύντρια ότι βάζει στους μαθητές “κοινωνική εργασία” για να σβήνουν απουσίες

Μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου πραγματοποιούν κατάληψη καθώς διαμαρτύρονται για τη διευθύντρια του σχολείου τους για την οποία καταγγέλλουν ότι τους βάζει να κάνουν εργασίες για να σβήνουν απουσίες.

Πρόκειται για το σχολείο στο οποίο στα μέσα Δεκεμβρίου καθηγητής – παρουσία της διευθύντριας – έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην τότε κατάληψη.

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές» είπε μητέρα στο MEGA. «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντας τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» πρόσθεσε.

Κατά τις καταγγελίες «έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς».