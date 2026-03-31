MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αύριο Τετάρτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστά θα είναι αύριο, Τετάρτη (01/04), τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα λόγω της κακοκαιρίας “Erminio”.

Η απόφαση για τα σχολεία ελήφθη μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γεώργιου Χατζημάρκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με απόφαση του Περιφερειάρχη, όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.

Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Η παρούσα κοινοποιείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για ευρεία δημοσιότητα

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,
Γεώργιος Χατζημάρκος”.

Κακοκαιρία Erminio

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

