Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αύριο Τετάρτη

Κλειστά θα είναι αύριο, Τετάρτη (01/04), τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα λόγω της κακοκαιρίας “Erminio”.

Η απόφαση για τα σχολεία ελήφθη μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γεώργιου Χατζημάρκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με απόφαση του Περιφερειάρχη, όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.

Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Η παρούσα κοινοποιείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για ευρεία δημοσιότητα

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,

Γεώργιος Χατζημάρκος”.