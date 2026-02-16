MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ μετά τα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Κατατέθηκε το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία ζητήθηκε από τον Πρύτανη μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα Σαββατοκύριακα, οι σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των Προέδρων και Κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών:

“Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, κατατέθηκε το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία ζητήθηκε από τον Πρύτανη μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή.

Κατόπιν αυτού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση –πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών – θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος Κοσμήτορας ή Πρόεδρος.

Τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των Προέδρων και Κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.

Οι Πρυτανικές Αρχές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο”.

