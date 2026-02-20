ΑΠΘ: Καταγγελία Πανσπουδαστικής ΚΣ για επίθεση σε φοιτητή της Ιατρικής ΑΠΘ

Σε καταγγελία προχώρησαν οι εκλεγμένοι με την Πανσπουδαστική ΚΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής, κάνοντας λόγο για «τραμπούκικη επίθεση» από μέλη της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Ιατρικής ΑΠΘ σε βάρος φοιτητή, μέλους της ΚΝΕ και εκλεγμένου στο ΔΣ του Συλλόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε στον απόηχο των εκδηλώσεων μνήμης για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Σκοπευτήριο Καισαριανής από τις ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής. Όπως υποστηρίζει η Πανσπουδαστική ΚΣ, μέλη της ΔΑΠ επιδόθηκαν σε «όργιο αντικομμουνισμού», επιχειρώντας – όπως αναφέρεται – να ταυτίσουν τον φασισμό με τον κομμουνισμό, ενώ προχώρησαν ακόμη και σε απομάκρυνση φωτογραφιών που είχαν αναρτηθεί στον διάδρομο της σχολής.

Η παράταξη κάνει λόγο για «εμετικά σχόλια» και για προσβλητικές αναφορές που, όπως σημειώνει, «θα ζήλευαν ακόμη και όσοι βεβήλωσαν το μνημείο στην Καισαριανή». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε χαρακτηρισμούς περί «αριστερόστροφου φασισμού», τους οποίους οι καταγγέλλοντες αποδίδουν στη ΔΑΠ, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εξισώνονται οι εκτελεσμένοι αγωνιστές με τον φασισμό.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι υπήρξαν αναφορές και στη Γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, με την Πανσπουδαστική να καταγγέλλει στοχοποίηση και χλευασμό εκδήλωσης των φοιτητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, η οποία – όπως αναφέρει – ολοκληρώθηκε στο Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή εκατοντάδων φοιτητών.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για προσπάθεια παρεμπόδισης της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής, με επιχειρήματα περί «παρανομίας» κατόπιν εντολής της πρυτανικής αρχής, καθώς και για επίκληση έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος του φοιτητή που – σύμφωνα με την καταγγελία – δέχθηκε την επίθεση.

Η Πανσπουδαστική ΚΣ καταλήγει τονίζοντας ότι «οι αγωνιστές δεν φιμώνονται, δεν τρομοκρατούνται» και καλεί τους φοιτητές να συμμετάσχουν μαζικά στις συλλογικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι μέσα από την οργανωμένη δράση μπορούν να αντιπαρατεθούν με τις πολιτικές της κυβέρνησης και των παρατάξεων που τη στηρίζουν στα πανεπιστήμια.