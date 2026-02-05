MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε καταβάλλονται – Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από τις 25 Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις του Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής βασίζονται στον διαχωρισμών μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

O OHE καλεί ΗΠΑ και Ρωσία να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για νέο πυρηνικό αφοπλισμό

ΕΘΝΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Πολύ σοβαρά τα στοιχεία σε βάρος του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

ΕΛΤΑ: Νέα απάτη με ειδοποίηση παράδοσης πακέτου – Τι πρέπει προσέξετε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συστήνει τη γάτα που μετακόμισε στο Μαξίμου – “Στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 λεπτά πριν

Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βέροια – Απίστευτο βίντεο: 89χρονος οδηγούσε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία Οδό