Αεροδρόμια: Το μεγαλύτερο πλήγμα μετά την πανδημία – Μαζικές ακυρώσεις και στο “Ελ. Βενιζέλος”

Οι αερομεταφορές βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μεγαλύτερη κρίση από την εποχή της πανδημίας, καθώς εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται καθημερινά μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι, παραμένουν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένους από όλον τον κόσμο, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Σύμφωνα με διεθνείς αεροπορικές πλατφόρμες, μόνο τη Δευτέρα είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.200 πτήσεις, ενώ το Σαββατοκύριακο ο αριθμός ξεπέρασε τις 5.900 πτήσεις.

Η Air India ακύρωσε πτήσεις την Κυριακή από το Δελχί, τη Βομβάη και το Αμριτσάρ για μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware.

Η Emirates, η Etihad και η Qatar Airways έχουν αναστείλει το σύνολο των δρομολογίων τους, καθώς ο εναέριος χώρος σε Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Ισραήλ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Κατάρ παραμένει σχεδόν άδειος.

Η κρίση έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες να έχουν αποκλειστεί μέχρι και τη Φρανκφούρτη, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τεράστιες επιχειρησιακές δυσκολίες, καθώς πληρώματα και αεροσκάφη έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Η κρίση έχει προκαλέσει αναταράξεις και στις διεθνείς αγορές καθώς οι μετοχές μεγάλων αεροπορικών εταιρειών στην Ασία κατέγραψαν πτώση έως και 5,6%.

Η τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε έως και 13%, αγγίζοντας τα 80 δολάρια το βαρέλι, με αναλυτές να προβλέπουν πιθανή άνοδο έως τα 100 δολάρια.

Ακυρώσεις και στην Ελλάδα – Σημαντικές επιπτώσεις για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η Ελλάδα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από το κύμα ακυρώσεων. Από χθες, περισσότερες από 45 πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, ενώ η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 4,5 Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η Aegean Airlines έχει προχωρήσει σε πλήρη αναστολή δρομολογίων προς κρίσιμους προορισμούς. Ήδη ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς:

Τελ Αβίβ

Ερμπίλ (Βόρειο Ιράκ)

Βαγδάτη

Βηρυτό

Ντουμπάι

Άμπου Ντάμπι

Ριάντ

Τζέντα

Οι ακυρώσεις ισχύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου, με πιθανότητα παράτασης ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, άλλες εταιρείες που εξυπηρετούν τη χώρα έχουν αναστείλει πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ έως τις 5 Μαρτίου.

Προβλήματα σε ταξιδιώτες και Έλληνες του εξωτερικού

Οι ακυρώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε Έλληνες που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και σε ταξιδιώτες που βρίσκονται σε Ασία και Ωκεανία και χρησιμοποιούν κόμβους όπως Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι για μετεπιβίβαση. Επίσης σε επιβάτες που είχαν προγραμματισμένα ταξίδια για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει δέκα τηλεφωνικές γραμμές για προξενική αρωγή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επικοινωνούν και να λάβουν οδηγίες.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών και βαρύτερο οπλισμό, στο πλαίσιο προληπτικών οδηγιών. Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για επιχειρησιακούς λόγους.