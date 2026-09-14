Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου – Στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη

Ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατώρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά το 161%.

Η νέα άνοδος στις διεθνείς αγορές αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης, χωρητικότητας περίπου επτά εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά τις επιθέσεις με drones. Την ίδια ώρα, οι διελεύσεις των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα έχουν περιοριστεί δραστικά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια και το κόστος της ενέργειας.

Οι διεθνείς ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη να φεύγει από τα διυλιστήρια στα 1,60 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,55 ευρώ, ενώ έχουν προαναγγελθεί νέες αυξήσεις. Στην αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.