Fuel Pass: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα ποσά ανά περιοχή

THESTIVAL TEAM

Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους παραμένει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Fuel Pass. Η πλατφόρμα για τους συνολικά τρεις εκατομμύρια ενδιαφερόμενους που δικαιούνται την επιδότηση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 30/4/2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες καταβολές ξεκίνησαν από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης για όσους κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση τις πρώτες ώρες αφότου άνοιξε η πλατφόρμα τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4).

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τα τεχνικά προβλήματα, αποφασίστηκε η εφαρμογή να λειτουργήσει με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων. Έτσι, σήμερα αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Βήμα – βήμα οι αιτήσεις

Οι πολίτες εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης, ενώ όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

