Βολές Φ. Παντελάκη για Μ. Σηφάκη: Δεν θυμόταν τον αριθμό της κοπέλας του!

|
THESTIVAL TEAM

Νέα αιχμηρά σχόλια προς τον Μιχάλη Σηφάκη εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής η συμπαίκτριά του στους Μπλε, Φανή Παντελάκη, στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ.

Η Φανή, η οποία τους τελευταίους κύκλους έχει απασχολήσει συχνά με τις τοποθετήσεις της μέσα στο παιχνίδι, αυτή τη φορά στόχευσε τον παλαίμαχο τερματοφύλακα όχι τόσο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά για ζητήματα της προσωπικής του ζωής. Συγκεκριμένα, θέλησε να αναφερθεί – με εμφανή αιχμή – στη σχέση του, αφήνοντας υπονοούμενα σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά του στο ριάλιτι επιβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Φανή Παντελάκη τόνισε χαρακτηριστικά πως “αυτό που ήθελε να κάνει, το έκανε. Ήθελε να πάω εγώ και να πάρω τηλέφωνο, γιατί; Το κορυφαίο, τώρα θα βγουν όλα στη φόρα και είναι αλήθεια. Γιατί ο αγαπητός, Μιχάλης Σηφάκης, δεν θυμόταν τον αριθμό της συντρόφου του”.

“Η Ζωή, η κοπέλα του Μιχάλη και ο άντρας μου αντάλλαξαν αριθμούς για να μας σχολιάζουν στο παιχνίδι. Δηλαδή “πως πάει η γυναίκα σου;”, “πως πάει ο Μιχάλης;”. Εκείνη τη στιγμή που μιλάω εγώ, λοιπόν, έρχεται και παίρνει ο Μιχάλης το τηλέφωνο και κάνει: “Τζίμη, στείλε τον αριθμό της Ζωής”. Δεν θυμόταν, ο τύπος, μέχρι και τον αριθμό της κοπέλας του”.

“Άρα το αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι ο εγκέφαλος είμαι γω γιατί έπεσα “θύμα” να πάω εγώ για να υπάρχει σαν αποδεικτικό το μήνυμα και το τηλέφωνο του άντρα μου. Την έκανα την μαλ…ια μου, δεν αλλάζει και το έχω μετανιώσει. Το θέμα όμως είναι ότι ο Μιχάλης μίλαγε έξω για την εικόνα του, γι’ αυτό και από εκεί που φώναζε μετά ηρέμησε. Κοίταξε την εικόνα του” συμπλήρωσε, ακόμα, η Φανή Παντελάκη στο Survivor, το βράδυ της Κυριακής, στον ΣΚΑΪ.

