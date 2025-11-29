Βάνα Πεφάνη: Κάναμε 70% και 80% τηλεθέαση, νούμερα που δεν παίζουν καθόλου αυτή τη στιγμή

Η Βάνα Πεφάνη ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Τζενερέισον ΣΚ» με την Κέλλυ Βρανάκη το απόγευμα του Σαββάτου, όπως προβλήθηκε στην ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, η αγαπημένη ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στην πορεία της στην τηλεόραση, αναφέροντας και την επιτυχημένη καθημερινή σειρά «Μυστικά της Εδέμ» του MEGA ως έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της καριέρας της.

Πιο συγκεκριμένα, η Βάνα Πεφάνη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “υπήρχαν κάποια νούμερα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν παίζουν καθόλου. Δηλαδή κάτι 70αρια, κάτι 80αρια… όλη η Ελλάδα σταματούσε και δεν δούλευε το απόγευμα για να δει τα “Μυστικά της Εδέμ”. Κράτησε τριάμισι χρόνια το σίριαλ.

“Νομίζω ότι, για κάποιο λόγο, η Έλενα Ακρίτα είχε κάνει και λίγο κωμικό τον δικό μου ρόλο. Οπότε είχε μια υπερβολή και οι άνθρωποι με σταματούσαν με αγκαλιές και με πολύ ωραία λόγια. Ήμουν η “Αμαλία” της καρδιάς τους”.

“Εννοείται ότι με έλεγαν Αμαλία στον δρόμο και ακόμα και πέρσι, το καλοκαίρι, είχαμε τα ίδια πάλι σε ένα νησί. Δεν υπάρχει αυτό! Φυσικά και γύρισα και γυρνάω, είναι το δεύτερο μου όνομα… Βάνα – Αμαλία. Αγάπησα τόσο πολύ αυτόν τον ρόλο, ήθελα τόσο πολύ να τον κάνω και πέρασα τόσο καλά με τον Δάνη (σ.σ. Κατρανίδη), που δεν τον έχουμε πια μαζί μας που μόνο χαρά μου πρόσφερε” εξομολογήθηκε, εν συνεχεία, η Βάνα Πεφάνη στο “Τζενερέισον ΣΚ” με την Κέλλυ Βρανάκη το απόγευμα του Σαββάτου.