Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι: Η νέα τηλεοπτική μεταφορά έρχεται τον Ιούλιο στο Netflix και ήδη ετοιμάζεται για δεύτερο κύκλο

Πριν καν δούμε το πρώτο επεισόδιο, το Netflix φαίνεται να έχει ήδη αποφασίσει ότι το Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι θα είναι από τις σειρές που θα μείνουν για καιρό στην πλατφόρμα. Η νέα τηλεοπτική μεταφορά των εμβληματικών βιβλίων της Laura Ingalls Wilder ανανεώθηκε επίσημα για δεύτερη σεζόν, μήνες πριν από την πρεμιέρα της πρώτης.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου στο Netflix, όμως η πλατφόρμα δείχνει ήδη μεγάλη εμπιστοσύνη στο project, επενδύοντας σε μια ιστορία που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα συγκινεί διαφορετικές γενιές αναγνωστών και τηλεθεατών.

Μια νέα εκδοχή μιας ιστορίας που μεγάλωσε γενιές

Το Little House on the Prairie βασίζεται στη διάσημη σειρά βιβλίων της Wilder, που αφηγείται την παιδική ηλικία της συγγραφέα και τη ζωή της οικογένειας Ingalls στην αμερικανική Δύση του 19ου αιώνα.

Η νέα προσαρμογή επιχειρεί να δώσει μια πιο σύγχρονη ματιά στην ιστορία, διατηρώντας όμως το συναίσθημα και την ανθρώπινη ζεστασιά που έκαναν το υλικό τόσο αγαπητό.

Η showrunner Rebecca Sonnenshine δήλωσε ότι η ομάδα της δούλεψε με στόχο να μεταφέρει το πνεύμα των βιβλίων στη σύγχρονη τηλεόραση: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων στο υπέροχο cast και το συνεργείο μας που έβαλαν την καρδιά τους στην πρώτη σεζόν. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτή τη νέα μεταφορά των βιβλίων Little House με τον κόσμο».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η δεύτερη σεζόν θα συνεχίσει να εξερευνά τη ζωή της οικογένειας Ingalls και την καθημερινότητα της κοινότητας στην αμερικανική ύπαιθρο.

Το νέο καστ της οικογένειας Ingalls

Στον πυρήνα της νέας σειράς βρίσκεται φυσικά η οικογένεια Ingalls.

Το βασικό cast περιλαμβάνει τους Alice Halsey ως Laura Ingalls, Skywalker Hughes ως Mary Ingalls, Luke Bracey ως Charles Ingalls (Pa), Crosby Fitzgerald ως Caroline Ingalls (Ma).

Η Laura είναι η κεντρική ηρωίδα της ιστορίας – ένα δυναμικό και περίεργο κορίτσι που μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις αλλά και δυνατότητες.

Ένα franchise με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά

Τα βιβλία Little House πρωτοεκδόθηκαν τη δεκαετία του 1930 και έκτοτε έχουν πουλήσει πάνω από 73 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η πιο γνωστή τηλεοπτική μεταφορά ήταν η σειρά του 1974–1984, η οποία έγινε τηλεοπτική επιτυχία και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οικογενειακά δράματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του Netflix, η παλιά σειρά συγκέντρωσε πάνω από 13 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης μόνο μέσα στο 2024, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό.

Η πρώτη σεζόν του Little House on the Prairie θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου στο Netflix, με τη δεύτερη να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

