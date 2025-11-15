The Voice: “Άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο και είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου”

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία ζωής εμφανίστηκε η Χαρούλα στο νέο επεισόδιο του The Voice, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.

Η 42χρονη διαγωνιζόμενη από το Ηράκλειο Κρήτης, πριν ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει μπροστά στους τέσσερις coaches, αποκάλυψε στην κάμερα τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, μοιράζοντας μια εξομολογητική και ανθρώπινη πλευρά της.

Πιο συγκεκριμένα, η Χαρούλα εξομολογήθηκε στην κάμερα του The Voice πως “το 2012 σηκώθηκα ένα πρωί και άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο, είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου. Μετά έκανα εγχείρηση στο κεφάλι και ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες”.

“Η αποκατάσταση μου ήταν δύσκολη αλλά με τα χρόνια πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει, τη φωνή μου δεν την έχασα ποτέ. Προσπαθούσα μάλλον μόνη μου να βρω τη δύναμη να ξαναγίνω όπως πριν”.

“Σε όλο αυτό ήταν πάντα δίπλα η οικογένεια μου. Νομίζω ότι η αγάπη τους με έκανε πιο γρήγορα καλά, η αγάπη είναι το καλύτερο φάρμακο” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η διαγωνιζόμενη του The Voice στο νέο επεισόδιο που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.