MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

The Voice: “Άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο και είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου”

|
THESTIVAL TEAM

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία ζωής εμφανίστηκε η Χαρούλα στο νέο επεισόδιο του The Voice, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.

Η 42χρονη διαγωνιζόμενη από το Ηράκλειο Κρήτης, πριν ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει μπροστά στους τέσσερις coaches, αποκάλυψε στην κάμερα τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, μοιράζοντας μια εξομολογητική και ανθρώπινη πλευρά της.

Πιο συγκεκριμένα, η Χαρούλα εξομολογήθηκε στην κάμερα του The Voice πως “το 2012 σηκώθηκα ένα πρωί και άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο, είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου. Μετά έκανα εγχείρηση στο κεφάλι και ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες”.

“Η αποκατάσταση μου ήταν δύσκολη αλλά με τα χρόνια πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει, τη φωνή μου δεν την έχασα ποτέ. Προσπαθούσα μάλλον μόνη μου να βρω τη δύναμη να ξαναγίνω όπως πριν”.

“Σε όλο αυτό ήταν πάντα δίπλα η οικογένεια μου. Νομίζω ότι η αγάπη τους με έκανε πιο γρήγορα καλά, η αγάπη είναι το καλύτερο φάρμακο” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η διαγωνιζόμενη του The Voice στο νέο επεισόδιο που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

The Voice

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Για το γόητρο η Εθνική υποδέχεται απόψε τη Σκωτία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες οριζόντιας σήμανσης από την Γερακαρού έως τον κόμβο Ασπροβάλτας από σήμερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μία προσαγωγή, 13 παραβάσεις του ΚΟΚ και 13 ακινητοποιήσεις οχημάτων μετά από επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος για Κατερίνα Καινούργιου: Όταν υπάρχει εγκυμοσύνη, οι γυναίκες βλέπουν μία εκπομπή παραπάνω

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Επέστρεψε ο Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο του Πανσερραϊκού

LIFESTYLE 29 λεπτά πριν

Μαρίνα Ντοντέρο: Αντίκρισα τη Χριστίνα Ωνάση στο μπάνιο, αρχικά νόμιζα ότι κοιμόταν αλλά ήταν νεκρή