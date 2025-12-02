Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μαρίνα Σάττι: Υπήρξε ένα αιφνίδιο γεγονός που την απομάκρυνε ξαφνικά από τις υποχρεώσεις της

Για τη Μαρίνα Σάττι και την υγεία της μίλησε το πρωί της Τρίτης (2/12), η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή το εξιτήριο της ερμηνεύτριας από το νοσοκομείο.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day, σύμφωνα με την πληροφόρησή της, συνέβη κάτι αιφνίδιο που χρειάστηκε να το αντιμετωπίσει.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θέλω να πω περαστικά στη Μαρίνα Σάττι. Δεν ξέρω ακριβώς τι ζήτημα αντιμετώπισε και από τη στιγμή που η ίδια δεν το δημοσιοποίησε και δεν μίλησε ανοιχτά, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα το κάνουμε. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι υπήρξε ένα αιφνίδιο γεγονός που ξαφνικά την απομάκρυνε από τις υποχρεώσεις της και έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι ήταν ένα γεγονός σοβαρό που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, αλλά δόξα τω Θεώ το κορίτσι είναι πάρα πολύ καλά. Μάλιστα χρειάστηκε να φύγει απ’ το, απ’ τις πρόβες, να ακυρώσει τελικά την εμφάνισή της και όπως και η ίδια είπε στους δημοσιογράφους, να ακυρώσει και την περιοδεία της, μέχρι να δυναμώσει και να αποκατασταθεί η υγεία της».

Όλη η ομάδα έστειλε τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση στη Μαρίνα Σάττι.

Οι δηλώσεις της Μαρίνας Σάττι

Κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η Μαρίνα Σάττι είπε: «Καλά είμαι τώρα. Ήμουν εδώ κάποιες αρκετές μέρες και οι γιατροί μου είπαν τώρα ότι μπορώ να πάω στο σπίτι μου να συνεχίσω την ανάρρωση. Έχω λίγο δρόμο ακόμα αλλά από το σπίτι μου, δε χρειάζεται να νοσηλευτώ άλλο. Σήμερα κανονικά θα φεύγαμε για την Αμερική, για την περιοδεία που δε θα γίνει. Μου έχουν δώσει πολλές οδηγίες για τον επόμενο καιρό.

Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς, το λέω και συγκινούμαι, που έκανα τρομερή δουλειά… Δε φοβήθηκα. Δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια. Μια χαρά είμαι…Και από τον κόσμο δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης. Τους ευχαριστώ όλους πολύ.. Αυτή την εβδομάδα θα κάτσουμε να δούμε τις νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες, θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό το ταξίδι».