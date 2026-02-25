Σία Κοσιώνη: Δεν είμαι τελείως καλά αλλά δεν πίστεψα ούτε στιγμή ότι κάτι άσχημο μπορεί να συμβεί

Δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης η Σία Κοσιώνη. Η anchorwoman του ΣΚΑΪ παρουσίασε το πρώτο δελτίο ειδήσεων μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο και αμέσως μετά μίλησε στους ρεπόρτερς που την περίμεναν έξω από το στούντιο για να της ευχηθούν ταχεία ανάρρωση.

«Είχα ένα άγχος ομολογώ μην πάει κάτι στραβά, μην κουραστώ, μη βήξω. Κατά τα άλλα, είναι σαν… το ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια, για το ενδιαφέρον όλης αυτής της περιπέτειας. Είμαι καλά, δεν είμαι στο 100% αλλά θα φτάσω», ανέφερε η δημοσιογράφος.

«Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω. Η κόπωση είναι το θέμα μου περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που έχει αξία στη ζωή μας είναι η υγεία μας, κάνουμε μία άγρια δουλειά. Προτεραιότητά μας είναι ο εαυτός μας και οι άνθρωποί μας», εξομολογήθηκε η Σία Κοσιώνη, τονίζοντας πόσο πολύ της είχαν λείψει οι συνάδελφοί της.

«Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο, ειδικά όταν έχεις παιδάκια να σε περιμένουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου κάτι να πάει στραβά. Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία προφανώς, θυμάμαι αρκετά πράγματα.

Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να περπατήσω, ένα βήμα τη φορά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σώμα μου επέβαλε στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνει και όχι το αντίστροφο», παραδέχεται.

«Ο σύζυγός μου ήταν βράχος δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, ήταν το στήριγμά μου, δεν με άφησε δευτερόλεπτο και του είμαι ευγνώμων, όπως και σε όλη μας την οικογένεια. Είναι μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια. Κάναμε FaceTime ακόμα και τις εργασίες του σχολείου, όταν βγήκα από τη ΜΕΘ και μπορούσα να μιλήσω περισσότερο», κατέληξε στις δηλώσεις της η Σία Κοσιώνη.