Μαρία Αναστασοπούλου: Κατάλαβα το μέγεθος του Γιώργου Παπαδάκη μετά τον θάνατό του

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιλή Πυράκη παραχώρησε η Μαρία Αναστασοπούλου και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (10/02).

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Κατάλαβα πόσο επιδραστικός ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, είχα καταλάβει από πριν, αλλά το μέγεθος νομίζω ότι το κατάλαβα μετά τον θάνατό του», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είπε στη συνέχεια: «Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εγώ συνεργάστηκα μαζί του μόλις δύο χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν δεκαετίες. Το πόσα μηνύματα μου ήρθαν, τι να σου πω… Πόσα μηνύματα μου έρχονταν από τηλεθεατές;

Έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι τέλος εποχής για την πρωινή ζώνη, έτσι όπως την ξέραμε, όχι τη στιγμή που είπε το τελευταίο Καλημέρα Ελλάδα ο Γιώργος, τη στιγμή που έφυγε από αυτή τη ζωή».

Η Μαρία Αναστασοπούλου δεν θέλησε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή και ανέφερε: «Αυτά θα σου τα πω όταν θα κλείσει η κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάω για την προσωπική ζωή μου. Πες μου μία φορά όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξυπνάμε χαρούμενοι το πρωί και εγώ διανύω μία τέτοια φάση που είμαι πολύ ήρεμη και μια χαρά.

Δεν παύει να υπάρχει η αγάπη, ο σεβασμός, η εκτίμηση και το νοιάξιμο μετά τον χωρισμό μας. Προφανώς και υπάρχουν. Δηλαδή επειδή μπήκε μία τελεία σε ένα κομμάτι της ζωής σου, σημαίνει ότι αυτομάτως διαγράφεις τον άλλον άνθρωπο και δεν… Όχι, σε εμάς δεν ίσχυσε. Άρα η ευκολία έχει να κάνει με αυτό. Ότι η επικοινωνία μας δεν χάθηκε ποτέ».

Γιώργος Παπαδάκης Μαρία Αναστασοπούλου

