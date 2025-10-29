Κατερίνα Καραβάτου: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ανανέωση της συνεργασίας τους

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 παραμένει και επίσημα η Κατερίνα Καραβάτου.

Ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί στο κοινό την ανανέωση της συνεργασίας με την παρουσιάστρια.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία.