Καραβάτου: Έβγαιναν σε όλα τα sites διαφημίσεις ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος έπεισε εμένα και τον Κρατερό να επενδύσουμε εκεί τα λεφτά μας

Για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της ίδιας και του πρώην συζύγου της μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου, μέσα από την εκπομπή της.

Το πρωί της Κυριακής (08/03), με αφορμή την οργισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στα social media για το υποτιθέμενο ταξίδι της με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη δυσάρεστη υπόθεση που την είχε απασχολήσει πριν από μερικά χρόνια.

«Ένα site, πώς είναι δυνατόν να κρύβεται και να μη βρίσκουμε ποιοι άνθρωποι είναι από πίσω; Ένα site ανεβάζει μία πληροφορία. Πίσω από αυτή την πληροφορία υπάρχει ένας άνθρωπος που την έχει ανεβάσει. Πώς είναι δυνατόν να μη βρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος;», αναρωτήθηκε αρχικά στην κουβέντα η Αθηνά Αφαλίδου.

«Αν ψάξεις αυτή την ιστορία, θα εκπλαγείς με το πόσα πράγματα δεν μπορείς να βρεις», της απάντησε η Κατερίνα Καραβάτου και στη συνέχεια περιέγραψε τη δική της αντίστοιχη περιπέτεια.

«Αυτό ακριβώς είχε συμβεί, όταν προσπαθήσαμε εγώ με τον Κρατερό να βρούμε άκρη με την απάτη που είχε να κάνει με τον Πέτρο, που βγαίνανε σε όλα τα site διαφημίσεις ότι μας έχει πει πώς να κερδίσουμε 2 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ και εμείς ήμασταν πολύ χαρούμενοι που το ακούγαμε αυτό και πήγαμε και βάλαμε τα λεφτά μας εκεί -ποια λεφτά μας;- τέλος πάντων, και δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη πουθενά».

«Μου ‘πανε ότι οι servers ήτανε στο Αζερμπαϊτζάν τότε που πήγα, ήτανε στην Ινδονησία, ήταν κάπου αλλού, γυρίζουν, γυρίζουν, γυρίζουν και τελικά σκάνε. Αλλά εγώ θεωρώ απαράδεκτο ότι τα site αυτά περνάνε μέσω της Google», σχολίασε από την πλευρά του ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Δείτε το βίντεο