Η Ελεονώρα Μελέτη προειδοποιεί πως “θα τα πούμε σύντομα με δυο που έγραψαν κακοποιητικά σχόλια στο Instagram”

Την Ελεονώρα Μελέτη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day και η δημοσιογράφος Όλγα Λαφαζάνη, σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 στον Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα κακοποιητικά μηνύματα στα social media και για το γεγονός πως θα κινηθεί νομικά σύντομα κατά δύο χρηστών του Instagram.

Ειδικότερα, η Ελεονώρα Μελέτη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “για τη λεκτική βία μπείτε στα social media και δείτε τα σχόλια σε ένα ποστ, σε ένα άρθρο, πλέον είναι τόσο συχνό και καθυμερινό. Είναι και τόσο, κακώς, αυτονόητο. Θα απαντήσω και θα απαντήσω σκληρά σε κάποιον ο οποίος είναι προσβλητικός, αν τον δω βέβαια γιατί δεν τα βλέπω και όλα”.

“Θα απαντήσω σκληρά σε κάποιον που πρέπει να μπει στη θέση του, σε κάποιον που είναι κακοποιητικός και βίαιος και που, εάν υπήρχε τρόπος να τιμωρηθεί, θα τον διεκδικούσα”.

“Ήδη έχω βρει δυο τέτοιους και θα τα πούμε σύντομα. Είναι πολύ κουτό να πιστεύει ο κόσμος ότι την σήμερον ημέραν δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους πίσω από το Instagram” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ελεονώρα Μελέτη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.