Η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του J2US – Νίκος Κοκλώνης: “Πολλά γράφτηκαν, πολλά είπαν κάποιες εκπομπές”

Δίχως την Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή θα είναι ο νέος κύκλος του J2US, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του OPEN.

Αν και πολλά είχαν ακουστεί για την μεταξύ τους σχέση, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να βάλει μια τελεία στις φήμες με το… καλησπέρα. Γι’ αυτό και είχε ετοιμάσει ένα σύντομο απόσπασμα στο οποίο και η λαμπερή τραγουδίστρια έστειλε το δικό της μήνυμα στο μουσικό σόου.

Ειδικότερα, όπως είδαμε στην πρεμιέρα του J2US, η Δέσποινα Βανδή σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής. “Καλή επιτυχία, παιδιά! Καλή πρεμιέρα. Νίκο μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο από καρδιάς και είμαι περίεργη να δω τι θα φοράς σε κάθε live. Δεν είμαι όμως καθόλου περίεργη στο τι θα τραγουδάς. Βικάκι μου, τα πειράγματα μας θα μου λείψουν και όλη η συνομωσία, εκεί, του θρανίου αλλά είσαι σε καλά χέρια, δίπλα στον Σταμάτη”.

“Σας στέλνω την αγάπη μου. Καίτη μου, είσαι υπέροχη, γλυκύτατος άνθρωπος. Πραγματικά σε όλη την ομάδα στέλνω την αγάπη μου”.

“Πόσο συγκινητικά είναι τα λόγια της Δέσποινας. Και επειδή πολλά γράφτηκαν, πολλά είπαν κάποιες εκπομπές, Δεσποινάκι σε ευχαριστούμε. Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, το J2US είναι οικογένεια σου και σε περιμένουμε όποτε θες εδώ. Ποτέ δεν τσακωθήκαμε, μάλιστα φάνηκε και από το βίντεο” υπογράμμισε, αμέσως μετά, ο Νίκος Κοκλώνης στον αέρα του προγράμματος του OPEN.