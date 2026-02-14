MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του J2US – Νίκος Κοκλώνης: “Πολλά γράφτηκαν, πολλά είπαν κάποιες εκπομπές”

|
THESTIVAL TEAM

Δίχως την Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή θα είναι ο νέος κύκλος του J2US, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του OPEN.

Αν και πολλά είχαν ακουστεί για την μεταξύ τους σχέση, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να βάλει μια τελεία στις φήμες με το… καλησπέρα. Γι’ αυτό και είχε ετοιμάσει ένα σύντομο απόσπασμα στο οποίο και η λαμπερή τραγουδίστρια έστειλε το δικό της μήνυμα στο μουσικό σόου.

Ειδικότερα, όπως είδαμε στην πρεμιέρα του J2US, η Δέσποινα Βανδή σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής. “Καλή επιτυχία, παιδιά! Καλή πρεμιέρα. Νίκο μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο από καρδιάς και είμαι περίεργη να δω τι θα φοράς σε κάθε live. Δεν είμαι όμως καθόλου περίεργη στο τι θα τραγουδάς. Βικάκι μου, τα πειράγματα μας θα μου λείψουν και όλη η συνομωσία, εκεί, του θρανίου αλλά είσαι σε καλά χέρια, δίπλα στον Σταμάτη”.

“Σας στέλνω την αγάπη μου. Καίτη μου, είσαι υπέροχη, γλυκύτατος άνθρωπος. Πραγματικά σε όλη την ομάδα στέλνω την αγάπη μου”.

“Πόσο συγκινητικά είναι τα λόγια της Δέσποινας. Και επειδή πολλά γράφτηκαν, πολλά είπαν κάποιες εκπομπές, Δεσποινάκι σε ευχαριστούμε. Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, το J2US είναι οικογένεια σου και σε περιμένουμε όποτε θες εδώ. Ποτέ δεν τσακωθήκαμε, μάλιστα φάνηκε και από το βίντεο” υπογράμμισε, αμέσως μετά, ο Νίκος Κοκλώνης στον αέρα του προγράμματος του OPEN.

Δέσποινα Βανδή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Γερουλάνος: Θα ήταν καταστροφική η συνεργασία ΠΑΣΟΚ με ΝΔ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε φυλακές – Συνελήφθησαν 4 άτομα, πως δρούσαν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς πληρώνεται η αργία και ποιοι δικαιούνται αμοιβή

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσαλονίκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για επεισόδια: Πρυτανεία και κυβέρνηση βρήκαν ευκαιρία να επαναφέρουν το ιδεολόγημα της “ανομίας”