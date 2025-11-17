MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Δανάη Μπάρκα στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα” – “Γιάννη, όσο μεγαλώνεις, οι ιδιότητές σου πολλαπλασιάζονται”

|
THESTIVAL TEAM

Στη Μεσσηνία ταξίδεψε σήμερα η ομάδα της εκπομπής “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, με συντονιστή, φυσικά, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από το στούντιο.

Οι συνεργάτες του ηθοποιού τού είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη, καθώς στην εκπομπή εμφανίστηκε η Δανάη Μπάρκα, μέσω βίντεο, που μάς ξενάγησε στις Κιτριές.

«Γιάννη, σε προκαλώ να έρθεις εδώ, στις Κιτριές, να αποδείξεις ότι εκτός από ηθοποιός, εκτός από παρουσιαστής, εκτός από… τραγουδοράπερ, είσαι και ο καλύτερος ψαράς. Οι ιδιότητές σου, όσο μεγαλώνεις, πολλαπλασιάζονται», είπε η Δανάη Μπάρκα.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε: «Είναι πολύ γλυκιά η Δανάη, της επιστρέφω τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου. Είναι ένα πανέξυπνο και δοτικό πλάσμα. Είναι κι αυτή ηθοποιός, παρουσιάστρια, τραγουδίστρια… Είναι από τις πιο έξυπνες γυναίκες που έχω γνωρίσει και με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ».

Γιάννης Τσιμιτσέλης Δανάη Μπάρκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 λεπτά πριν

Εντός του 2027 οι πρώτες συναλλαγές με ψηφιακό ευρώ

MEDIA NEWS 44 λεπτά πριν

Η Δανάη Μπάρκα στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα” – “Γιάννη, όσο μεγαλώνεις, οι ιδιότητές σου πολλαπλασιάζονται”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν το 2025 Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ληστεία στην αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης: Έριξαν όχημα στη βιτρίνα και άρπαξαν δεκάδες προϊόντα, βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας μετά από τροχαίο στο Νέο Κόσμο, είχε χτυπήματα στο κεφάλι – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 17χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος