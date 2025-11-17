Η Δανάη Μπάρκα στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα” – “Γιάννη, όσο μεγαλώνεις, οι ιδιότητές σου πολλαπλασιάζονται”

Στη Μεσσηνία ταξίδεψε σήμερα η ομάδα της εκπομπής “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, με συντονιστή, φυσικά, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από το στούντιο.

Οι συνεργάτες του ηθοποιού τού είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη, καθώς στην εκπομπή εμφανίστηκε η Δανάη Μπάρκα, μέσω βίντεο, που μάς ξενάγησε στις Κιτριές.

«Γιάννη, σε προκαλώ να έρθεις εδώ, στις Κιτριές, να αποδείξεις ότι εκτός από ηθοποιός, εκτός από παρουσιαστής, εκτός από… τραγουδοράπερ, είσαι και ο καλύτερος ψαράς. Οι ιδιότητές σου, όσο μεγαλώνεις, πολλαπλασιάζονται», είπε η Δανάη Μπάρκα.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε: «Είναι πολύ γλυκιά η Δανάη, της επιστρέφω τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου. Είναι ένα πανέξυπνο και δοτικό πλάσμα. Είναι κι αυτή ηθοποιός, παρουσιάστρια, τραγουδίστρια… Είναι από τις πιο έξυπνες γυναίκες που έχω γνωρίσει και με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ».