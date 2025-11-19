Γιώργος Λιανός: Απαντά στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την κυκλοφορία του trailer του Survivor – “Δεν έφτιαξα εγώ το γράφημα”

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου trailer του Survivor και τον σάλο που προκάλεσε η απεικόνιση ορισμένων ελληνικών νησιών με τα χρώματα της Τουρκίας στον χάρτη, ο Γιώργος Λιανός μίλησε στην κάμερα του “Buongiorno” και στη Ράνια Θεοδωρακοπούλου και έδωσε τη δική του απάντηση.

«Δουλεύουν όλα τα παιδιά, ετοιμάζουν το νέο Survivor. Είμαστε κι εμείς κάθε μέρα εκεί, γίνονται τα casting…» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός και συνέχισε:

«Δεν τα έχω δει αυτά. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν το έχω φτιάξει εγώ. Με τα χρώματα έχω και μια δυσχρωματοψία, οπότε υπάρχει θέμα…

Θες να απαντήσω σοβαρά σε αυτό; Δεν το πρόσεξα καν. Νομίζω θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Εξωτερικών, να κάνει ένα διάβημα και να τακτοποιηθεί το θέμα έτσι όπως πρέπει. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Πρέπει να τα προσέχουμε στη λεπτομέρειά τους. Να απολυθεί αυτός που έχει την ευθύνη και να μην ξαναπιάσει ποτέ δουλειά στην ελληνική τηλεόραση. Σοβαρά τώρα το συζητάμε αυτό; Κάθε χρόνο υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για το Survivor. Δέχεται πόλεμο το πρόγραμμα αυτό».