Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά σε έντονο διάλογο στον αέρα: “Εσύ μου λες συνέχεια οι κάμερες κι οι κάμερες” – “Δεν θα κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα”

Τη διαφωνία τους για το ζήτημα των καμερών σε δημόσιους χώρους εξέφρασαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά στον αέρα του «Πρωίαν σε Είδον». Με αφορμή τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, οι δύο παρουσιαστές είχαν μια έντονη συζήτηση για το κατά πόσο το συγκεκριμένο μέτρο συμβάλλει στη μείωση και την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

«Θυμάσαι που λέγαμε προχθές ότι με τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στη Γαλλία δεν ξεφεύγει κανείς από τίποτα και περιμέναμε; Να τα τα αποτελέσματα», είπε αρχικά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

«Εσύ γιατί είσαι τόσο ένθερμος υποστηρικτής των καμερών;», ρώτησε η Τζένη Μελιτά, με τον διάλογο που ακολούθησε να αποκτά “ηλεκτρισμό”.

Φ.Σ: Δεν είμαι ένθερμος υποστηρικτής. Λέω για το αποτέλεσμα των καμερών. Θέλω να πω ότι δεν ξεφεύγει κανένας.

Τ.Μ: Σίγουρα, αν σου βάλουν τις κάμερες και ζεις σαν τον Big Brother όλη μέρα. Βοηθάει στην εγκληματικότητα αλλά υπάρχει και μια παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου. Επειδή μου λες κάθε φορά οι κάμερες κι οι κάμερες.

Φ.Σ: Το λέω ως αποτέλεσμα αλλά όχι ότι θέλω ιδεολογικά να μας παρακολουθούν. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μα, συγγνώμη κιόλας. Ιδεολογικά είναι άλλη κουβέντα, που δεν θα την κάνουμε τώρα.

Τ.Μ: Δεν λέω όχι για τη χρήση των καμερών στην πρόληψη της εγκληματικότητας. Απλά με την υπερχρήση τους στον δημόσιο χώρο οδηγούμαστε στο να μας παρακολουθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν είμαστε όλοι εγκληματίες για να μας παρακολουθούν.