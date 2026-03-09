MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Φινάλε για το Ράδιο Αρβύλα: Ποιο πρόγραμμα παίρνει τη θέση τους μετά το Πάσχα

|
THESTIVAL TEAM

Το πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Ράδιο Αρβύλα μετά το Πάσχα ανακοίνωσε ο ANT1. Η δημοφιλής σατιρική εκπομπή, όπως κάθε χρόνο, ολοκληρώνει τη σεζόν την τελευταία εβδομάδα πριν από το Πάσχα, αφήνοντας κενό το slot 20:00-21:00 από Δευτέρα έως Τετάρτη.

Σύμφωνα με το trailer που κυκλοφόρησε το πρωί της Δευτέρας (9/3), τη θέση της εκπομπής θα πάρει η νέα κωμική σειρά Σούπερ Ήρωες, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο.

Η νέα κωμωδία θα κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20:00 και στη συνέχεια θα προβάλλεται τρεις φορές την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Τετάρτη, την ίδια ώρα.

Ράδιο Αρβύλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Στην Κύπρο σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν – Θα συναντηθεί με Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Ισόπαλο το ντέρμπι, μπορούσε και τη νίκη ο αποδεκατισμένος Δικέφαλος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – 18 πτήσεις έρχονται σήμερα

ΣΙΝΕΜΑ 18 ώρες πριν

Η Finos Film τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα νοσταλγικό βίντεο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Η Τουρκία στέλνει και συστήματα αεράμυνας μαζί με τα F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο