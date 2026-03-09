Φινάλε για το Ράδιο Αρβύλα: Ποιο πρόγραμμα παίρνει τη θέση τους μετά το Πάσχα
THESTIVAL TEAM
Το πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Ράδιο Αρβύλα μετά το Πάσχα ανακοίνωσε ο ANT1. Η δημοφιλής σατιρική εκπομπή, όπως κάθε χρόνο, ολοκληρώνει τη σεζόν την τελευταία εβδομάδα πριν από το Πάσχα, αφήνοντας κενό το slot 20:00-21:00 από Δευτέρα έως Τετάρτη.
Σύμφωνα με το trailer που κυκλοφόρησε το πρωί της Δευτέρας (9/3), τη θέση της εκπομπής θα πάρει η νέα κωμική σειρά Σούπερ Ήρωες, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο.
Η νέα κωμωδία θα κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20:00 και στη συνέχεια θα προβάλλεται τρεις φορές την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Τετάρτη, την ίδια ώρα.
