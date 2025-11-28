Ανδρέας Μικρούτσικος: “Είναι ευαίσθητα τα πνευμόνια μου” είπε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βγήκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno”. Ο παρουσιαστής εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία του και τόνισε πως τη Δευτέρα θα είναι κανονικά στο πόστο του.

«Σπίτι μου είμαι όλο αυτό τον καιρό και τις περισσότερες μέρες στο κρεβάτι. Τώρα πλέον είμαι και όρθιος», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Είναι ευαίσθητα τα πνευμόνια μου και όταν παθαίνω μία μικροβιακή κατάσταση, φυλάω τα ρούχα μου να έχω τα μισά, γιατί ξέρεις, αν δεν το προσέξω, μπορεί να με στείλει και νοσοκομείο.

Και κάνω και μια θεραπεία με αναπνευστικά φάρμακα, με αντιβίωση, που θέλει λίγο το χρόνο τους. Ο χρόνος τελείωσε. Σήμερα κανονικά θα μπορούσα να είμαι στην εκπομπή, αλλά τη Δευτέρα θα είμαι στις επάλξεις, ντούρος».