Ζερόμ Καλούτα για τον θάνατο της μητέρας του: Δεν ξεπερνιέται ποτέ, αισθάνεσαι ότι είναι πάντα εδώ

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο “Νωρίς Νωρίς” της Δευτέρας (2/3) ήταν ο Ζερόμ Καλούτα ο οποίος μεταξύ άλλων, μίλησε για το ζήτημα της απώλειας.

«Ήμουνα πάντα αισιόδοξο παιδί, αυτό μόνο σε καλό μπορεί να σου βγει. Αυτή την κατεύθυνση να έχουμε στα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν σκεφτόμαστε, δεν είμαστε ρεαλιστές και όλα αυτά. Αλλά προς τα κει θεωρώ ότι θα έχεις πιο ωραία αποτελέσματα», δήλωσε αρχικά ο Ζερόμ Καλούτα.

«Εννοείται πως έχουν υπάρξει περίοδοι που ήταν χάλια τα πράγματα. Απ’ το πιο μικρό, που μπορεί να είναι στη δουλειά μας, απόρριψης, δεν πετυχαίνεις αυτό που θέλεις, ασυνεννοησίες… ή ότι σε τρώει μέσα σου ότι δεν είσαι εκεί που θα ‘θελες, μέχρι και το πιο τραγικό το ότι, εντάξει, πριν από έναν χρόνο έχασα τη μαμά μου», παραδέχεται αμέσως μετά.

«Λες “πώς θα συνεχιστεί η ζωή μετά απ’ αυτό;”. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, βρίσκεις το κουράγιο, με ανθρώπους και, ναι, ζεις με αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό ξεπερνιέται ποτέ. Αισθάνεσαι ότι είναι πάντα εδώ», εξομολογείται ο Ζερόμ Καλούτα για τον θάνατο της μητέρας του.

Ζερόμ Καλουτά

