Τζένη Μπαλατσινού: Μετά το διαζύγιο άλλαξε ο τρόπος που με έβλεπαν ακόμα και στη δουλειά μου, έπρεπε να ξανασυστηθώ

Για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μετά το διαζύγιό της, αλλά και για τις ταμπέλες που κατά καιρούς της έχουν αποδοθεί, μίλησε η Τζένη Μπαλατσινού στη συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται και στον Βλάση Κωστούρο.

“Έχω ζήσει με τις ταμπέλες εδώ και 36 χρόνια. Μου έχουν φορέσει άπειρες ταμπέλες σε διάφορες περιόδους της ζωής μου, “όμορφη, αλλά χαζή”, “εντάξει, τι έκανε, είχε μέσον”, “χώρισε, άρα κάτι άλλο υπάρχει από πίσω”, “γιατί παντρεύτηκε τόσο μεγάλη”, “γιατί να κάνει παιδιά σε τέτοια μεγάλη ηλικία”, “όλα λυμένα είναι στη ζωή της” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Τζένη Μπαλατσινού.

“Θεωρώ ότι όταν μια γυναίκα αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της όπως πραγματικά θέλει, η κοινωνία δεν την αφήνει, γιατί θεωρεί ότι το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο από το παρελθόν”.

“Μετά το διαζύγιο, άλλαξε ο τρόπος που με έβλεπαν ακόμα και στη δουλειά μου. Έπρεπε να ξανασυστηθώ και να αποδείξω ότι μπορώ. Έπρεπε να σταθώ όρθια, να επιβιώσω για να μπορέσω να στηρίξω και τα παιδιά μου και όλο αυτό που συνέβαινε γύρω μου, και τη δουλειά μου, και την επιβίωσή μου. Και μετά έμπαινε η προσωπική μου ζωή. Για μένα αυτή ήταν η ιεραρχία, οξυγόνο, παιδιά, δύναμη στη δουλειά και μετά όλα τα άλλα” πρόσθεσε, επίσης, η Τζένη Μπαλατσινού.