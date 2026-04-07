Το φιλί του Νίκου Οικονομόπουλου σε νύφη που έκανε bachelorette – Δείτε βίντεο
Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και μία μέλλουσα νύφη, καταγράφηκε σε ζωντανή εμφάνισή του.
Ο καλλιτέχνης τραγούδησε την Κυριακή 5 Απριλίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ανάμεσα στους θαμώνες ήταν και μία νύφη, η οποία έκανε το bachelorette της στο μαγαζί και μάλιστα καθόταν αρκετά κοντά στη σκηνή.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Νίκος Οικονομόπουλος φαίνεται να την πλησιάζει, να τη φιλάει σταυρωτά, ενώ παράλληλα φρόντισε να της τοποθετήσει ξανά στο κεφάλι μια στέκα, που έγραψε «νύφη».
