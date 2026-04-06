Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: Από την αρχή έχει κρατήσει τα προσχήματα, αλλά βγήκε το Σάββατο με το baby doll

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα στο “Happy Day” όλα όσα έγιναν με την Ιωάννα Τούνη από την Παρασκευή…

Να θυμίσουμε πως η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε το πρόσωπο και το όνομα του ενός εκ των ενόχων για το revenge porn, με αποτέλεσμα αυτός να της κάνει μήνυση.

Η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη το Σάββατο στο πλαίσιο του αυτοφώρου κι έπειτε αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα.

«Δεν θα ρίξουμε τώρα το φταίξιμο στον μετρ», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ιωάννα δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να ανεβάσει το όνομα. Αν ήξερε ότι μπορεί να το κάνει, θα το είχε κάνει εδώ και καιρό. Νιώθω ότι η Ιωάννα ήξερε ότι δεν μπορεί να το κάνει νομικά, αλλά μπορώ να καταλάβω τη συναισθηματική της κατάσταση».

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε: «Εδώ είναι μια οργανωμένη κοινωνία με κανόνες και οφείλουμε αυτούς τους κανόνες να τους σεβόμαστε. Δεν ξέρω εγώ κανέναν κανόνα που να λέει πως αν καταδικαστείς από δικαστήριο πρέπει να κάτσεις σπίτι σου».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τη βλέπω την Ιωάννα πολύ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή της δικαστικής διαμάχης, κράτησε τα προσχήματα, ντύνεται πολύ ωραία. Βγήκε το Σάββατο με το baby doll… Εντάξει, ήταν καλυμμένη η κοπέλα μπροστά… Αλλά ρε Ιωάννα μου, εσύ, επειδή τα προσέχεις…».