Θύμα κλοπής έπεσε η Μέγκι Ντρίο: “Ξέρω ποιος το έκανε, πήρε πράγματα αξίας 10.000 ευρώ”

Θύμα κλοπής έπεσε η Μέγκι Ντρίο, όπως αποκάλυψε η ίδια, σημειώνοντας πως γνωρίζει το πρόσωπο που μπήκε στο σπίτι της και της έκλεψε αντικείμενα αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ.

Η πρώην παίκτρια του GNTM μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη, επισημαίνοντας πως έχει στα χέρια της στοιχεία που αποδεικνύουν πως ο άντρας που της είχε φτιάξει τα παράθυρα του σπιτιού και είναι και φίλος της, είναι εκείνος που την έκλεψε.

Η Μέγκρι Ντρίο αρχικά είπε: «Το θέμα είναι ότι έχει γίνει από γνωστό πρόσωπο, ξέρω ποιος είναι, αυτό είναι το πρόβλημα και έχω ψιλοφρικάρει. Και έχουν κλέψει πράγματα αξίας. Δηλαδή ακόμα και πράγματα τα οποία σχετίζονται με πελάτες μου. Δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να πάνε πίσω σε έμπορους. Μια τσάντα αξίας δική μου φυσικά, έχουν κλέψει μία γούνα, η οποία ήταν για προώθηση και έπρεπε να έχει φύγει τελικά δεν έχει φύγει, έχουν κλέψει κι άλλα μπουφάν αξίας. Δηλαδή έχουν κλέψει πράγματα αξίας, δεν έχουν πάρει λεφτά. Γύρω στα δέκα χιλιάρικα είναι η αξία των πραγμάτων».

Στη συνέχεια, ανέφερε πώς έγιναν όλα: «Είναι πολύ εύκολο να μπεις γιατί μπαίνει κατευθείαν στο σαλόνι μου, όπως βλέπετε… είναι στο ισόγειο το σπίτι. Οπότε εγώ τα είχα και όλα τακτοποιημένα, γιατί τώρα σκέφτομαι να μετακομίσω, οπότε ήταν όλα τακτοποιημένα. Και όταν μπήκα στο σπίτι είδα ότι σε μία γωνία κάτι λείπει, κάτι δεν πάει καλά, και συνειδητοποίησα ότι λείπουν πράγματα αξίας. Δηλαδή πήγα μετά και έψαξα».

Κλείνοντας, τόνισε για ποιο λόγο είναι σίγουρη για το πρόσωπο του θύτη: «Μπήκαν ακριβώς από το παράθυρο, σήκωσαν το ρολό, το έσπασαν από πάνω, έχει πέσει το ένα κομμάτι. Πρέπει να έβαλε κάτι και να παραβίασε και το παράθυρο. Είναι άντρας. Είναι ένας, μόνος του. Το γνωρίζω εγώ ποιος είναι και γι’ αυτό… απλά ευελπιστώ μέσα στη διάρκεια της ημέρας να με πάρει τηλέφωνο και να μου τα φέρει πίσω. Αλλιώς απλά… Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει το συγκεκριμένο παράθυρο, το γνώριζε πώς λειτουργεί. Τον έχω πάρει τηλέφωνο, από τα ξημερώματα που το συνειδητοποίησα όλο αυτό και το μόνο που δέχθηκα πίσω είναι “κλείσε τώρα γιατί κοιμάμαι, θα τα πούμε μετά”. Το επόμενο βήμα είναι να τον καταγγείλω. Έχει φτιάξει το παράθυρο, είναι επαγγελματίας. Γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι. Έχω κάμερα μέσα στην είσοδο, στην πόρτα μου. Οπότε δηλαδή φαίνεται και σε κίνηση, εγώ το είπα ότι φαίνεται και έχω καταγραφικό υλικό. Όταν τα λέω, κάτι ξέρω. Είναι ντροπή και είναι στενάχωρο γιατί είναι άνθρωπος τον οποίο τον θεωρούσα φίλο και τον βάζω στο σπίτι. Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό που μου συμβαίνει εμένα τώρα. Είναι τρομακτικό», δήλωσε.

