MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Θοδωρής Μαραντίνης: Μου αρέσει πολύ ο Akylas και το τραγούδι είναι έξυπνο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Θοδωρής Μαραντίνης παραχώρησε δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1. Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε, αρχικά, για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto».

«Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι που βγήκε! Εξαρχής μου άρεσε, το βρίσκω πολύ έξυπνο, πολύ καλά υποστηριγμένο από τον καλλιτέχνη και θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο και θα έχει πολύ καλή τύχη», είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει στους ευτυχισμένους γάμους, σχετικά με τις πρόσφατες ατάκες της Σίσσυς Χρηστίδου, ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε: «Άσε μας τώρα με τους γάμους, άντε, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ!».

Κλείνοντας, ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέφερε: «Είπα να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου κι εγώ, οπότε κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα».

Ο Akylas εμφανίστηκε στη σκηνή δωδέκατος, με ένα άκρως εκκεντρικό look και έχοντας στο πλευρό του τέσσερις χορευτές, οι οποίοι ήταν ντυμένοι όπως ακριβώς είχε ντυθεί και εκείνος στο βίντεο που είχε γυρίσει για να παρουσιάσει το κομμάτι του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, ενώ οι παρουσιαστές κάλεσαν στο stage την αγαπημένη του μητέρα, η οποία βρισκόταν στο κοινό.

Ακύλας Θοδωρής Μαραντίνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Συγκλονίζει η σύζυγος του Γιώργου Λάνθιμου, Αριάν Λαμπέντ: “Έπεσα θύμα βιασμού δύο φορές στην εφηβεία”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μίλιτσιτς: “Δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις, το Μαρούσι άξιζε τη νίκη”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Θοδωρής Μαραντίνης: Μου αρέσει πολύ ο Akylas και το τραγούδι είναι έξυπνο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Εντυπωσιακό σόου στο gala της κινεζικής πρωτοχρονιάς, ανθρωποειδή ρομπότ χορεύουν και κάνουν… κουνγκ φου – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι Ρομά μπούκαραν σε καταστήματα και άρπαξαν πατίνι, τάμπλετ και κινητό

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μπέσσυ Αργυράκη για Εβελίνα Νικόλιζα: Βρέθηκε κάποιος στη ζωή της που ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος