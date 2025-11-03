Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: “Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε δύναμη”, δήλωσε ο ανιψιός του τραγουδιστή

Η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι τους στη Βάρκιζα, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια και το οικείο τους περιβάλλον.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας, τις πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, ανιψιού του γνωστού τραγουδιστή.

«Θα με συγχωρέσετε αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε δύναμη όλοι μας και πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά», αρκέστηκε να δηλώσει ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Καλό θα είναι να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, σας παρακαλώ πολύ», κατέληξε ο ανιψιός του τραγουδιστή στη σύντομη αναφορά του.