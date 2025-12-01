Τάκης Βαμβακίδης για Βασίλη Καρρά: Βρήκε τη δύναμη να μπει στο στούντιο ενώ ήταν άρρωστος

Θησαυρό χαρακτήρισε τον Βασίλη Καρρά ο Τάκης Βαμβακίδης. Ο ηθοποιός και στενός φίλος του αείμνηστου τραγουδιστή υπογράμμισε του διάθεση που είχε να βοηθάει τους ανθρώπους γύρω του, τονίζοντας ότι ανταποκρινόταν αμέσως στα τηλεφωνήματά του.

Αναφερόμενος στον Βασίλη Καρρά, ο Τάκης Βαμβακίδης στάθηκε στα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς του που είχε ξεχωρίσει, όπως η καλοσύνη και η απλότητα. Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου: «Κρατάω το χαμόγελό του, τα μάτια του, την καλοσύνη που την έβλεπες στα μάτια του και την απλότητά του. Ο μόνος άνθρωπος που σήκωνε κάθε φορά το τηλέφωνο, και μάλιστα στο πρώτο δεύτερο χτύπημα. Τον βλέπω στο όνειρό μου όπως τη μάνα μου και τον πατέρα μου και συζητάμε».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι δεν τον έκανε ξεχωριστό μόνο η επιθυμία του να στηρίζει οικονομικά ανθρώπους που είχαν ανάγκη: «Δεν ήταν μόνο η οικονομική στήριξη που προσέφερε. Η διάθεση και η ψυχή του, ήταν και είναι ο θησαυρός του».

Ο Τάκης Βαμβακίδης μίλησε και για το τραγούδι «Δεν Μετανιώνω» που ηχογράφησε ο Βασίλης Καρράς, ενώ ήταν άρρωστος. Παρά τη μάχη του με τον καρκίνο μπήκε στο στούντιο για την ηχογράφηση, κάτι που ο ηθοποιός χαρακτήρισε μεγαλείο. «Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, που το είπε σπουδαία ο Βασίλης Καρράς. Βρήκε τη δύναμη, τη ψυχή να μπει στο στούντιο, να κάνει το τραγούδι. Αυτό του έδινε ζωή. Δείχνει το μεγαλείο και το σεβασμό του. Απλός, σπουδαίος άνθρωπος», σημείωσε.