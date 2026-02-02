Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του Πύρρου Αναγνωστόπουλου – “Ήταν ένας μεγάλος έρωτας”

Δύσκολες ώρες για την Ζωζώ Σαπουντζάκη καθώς ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (30/1). Η ηθοποιός παραμένει συντετριμμένη και προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια, με τη στήριξη φίλων, συνεργατών και στενών συγγενών της.

Ζωζώ Σαπουντζάκη και Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί από το 1999. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Η αγάπη τους, όπως έλεγαν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, έδειχνε να δυναμώνει στο πέρασμα των χρόνων. Κάτι που αποτύπωναν και οι δηλώσεις που έκαναν κατά καιρούς.

Η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την ψυχολογική κατάσταση της ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι θα γίνει αποτέφρωση στην Ριτσώνα.

«Ήταν πολύ βεβαρημένη η υγεία του τον τελευταίο μήνα και μη αναστρέψιμη κατάστασή του. Ένας μεγάλος έρωτας, μία μεγάλη αγάπη… Η Ζωζώ είναι συντετριμμένη, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, να το διαχειριστεί και πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά η Ζωζώ θα βγει δυνατή.

Ο Πύρρος εδώ και πολλά χρόνια είχε αφήσει στα παιδιά του γραπτή εντολή, ότι θέλει να αποτεφρωθεί και η τέφρα του, επειδή μας είχε πάει στα Γιάννενα, είχαμε πάει όλοι μαζί στα Γιάννενα γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, θα τη σκορπίσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μας είχε υποδείξει. Σε ένα λόφο στα Γιάννενα που βλέπει όλα τα Γιάννενα. Ενδεχομένως την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα γίνει η αποτέφρωση.

Ο Πύρρος έφυγε με πολλή αγάπη… Από 50 χρονών ο Πύρρος είχε προβλήματα με την υγεία του. Έχει δύο παιδιά τη Βίβιαν και το Βασίλη».

Το περασμένο διάστημα όταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικού προβλήματος, είχε γίνει γνωστό ότι στο νοσοκομείο νοσηλευόταν και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος με κινητικά προβλήματα. Η 92χρονη ηθοποιός ευελπιστούσε πως και οι δύο θα ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε αναφερθεί στο σύντροφό της λέγοντας: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που με καταλαβαίνει, που ξέρει πως είμαι, με εμπιστεύεται και είναι πολύ ωραίο πράγμα».