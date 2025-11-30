Συγκλονίζει η Λένα Μαντά: Άκουσα την καρδιά του να χαμηλώνει χτύπους μέχρι που σταμάτησε

Καλεσμένη την Λένα Μαντά είχε ο Τάσος Τρύφωνος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Τετ α τετ”, που προβλήθηκε πριν από λίγες ώρες στην κυπριακή τηλεόραση. Σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, η γνωστή συγγραφέας μίλησε από καρδιάς για τον αγαπημένο της σύζυγο και τις τελευταίες στιγμές που έζησε δίπλα του.

Ειδικότερα, η Λένα Μαντά εκμυστηρεύτηκε με τρυφερότητα πως “ήμασταν 41 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και 42 και 43 και όσο ζω εγώ θα είναι μαζί μου και ο Γιώργος. Ήμουν από τις πολύ τυχερές γυναίκες που ήμουν απίστευτα κακομαθημένη και καλομαθημένη. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος κέφι και μου το μετέδιδε, ήμουν η προτεραιότητα του και ίσως γι’ αυτό δεν ένιωθα ποτέ την ηλικία μου”.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Έναν χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, τα προβλήματα υγείας ήδη τον είχαν καθηλώσει στο σπίτι με το αναπνευστικό και δεν ήταν πολύ εύκολο το οξυγόνο στις μετακινήσεις. Μέχρι και εκεί με προετοίμαζε, ήταν σαν να μου έλεγε “φεύγω”. Ουσιαστικά ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου από την αρχή γιατί δεν υπάρχει αυτός που θα σε πήγαινε στο κομμωτήριο, θα περίμενε τρεις ώρες απ’ έξω μη τυχόν περπατήσω και κουραστώ, θα με πήγαινε παντού. Ξαφνικά δεν υπάρχει αυτό”.

Αναφερόμενη στις τελευταίες δύσκολες μέρες, η συγγραφέας σημείωσε: “Ο Γιώργος έφυγε το 2024, αρρώστησε το 2023 και από το Πάσχα του ’24 ήδη δεν ήταν καθόλου καλά. Είχα μιλήσει με τους γιατρούς του και με είχαν προετοιμάσει ότι ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε είναι μία ανακοπή. Ήμουν απόλυτα προετοιμασμένη, και; Την ώρα που συμβαίνει αυτό, την ώρα που του κρατάς το χέρι και έχεις το άλλο χέρι πάνω στην καρδιά του και την ακούς σιγά σιγά να χαμηλώνει χτύπους μέχρι που σταματάει, τι σε προετοιμάζει γι’ αυτό; Τίποτα” στη νέα της τηλεοπτική συνέντευξη.