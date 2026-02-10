MENOY

LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Νίκο Ξυλούρη: Αυτή ήταν η τελευταία του κουβέντα, το λέω τώρα και ανατριχιάζω

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα του MEGA Stories και τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μίλησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τις τελευταίες στιγμές του Νίκου Ξυλούρη, με αφορμή το αφιέρωμα της εκπομπής στον αείμνηστο τραγουδιστή και τραγουδοποιό.

«Έζησα το νοσοκομείο και θυμάμαι σαν τώρα την τελευταία ημέρα που πήγα να τον αποχαιρετήσω. Ήταν σιωπηλός στο κρεβάτι με αυτά τα γαλανά μάτια και κούναγε το κεφάλι του και μου λέει: “Θα ξανασυναντηθούμε;”. Το λέω τώρα και ανατριχιάζω….”Εννοείται θα ξανασυναντηθούμε”. Αυτή ήταν η τελευταία του κουβέντα», αφηγήθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινότανε στο διάδρομο του νοσοκομείου. Ανθοπωλείο, ήταν τα λουλούδια από τη μία άκρης έως την άλλη. Όλοι κλαίγανε απ’ έξω γιατί όλοι ξέρανε που θα καταλήξει», θυμάται η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Νίκο Ξυλούρη.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

