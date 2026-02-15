Συγκινεί η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη – Η συμβουλή που της έδωσε

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παραχώρησε μια τρυφερή συνέντευξη για την μητέρα της στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται”, το μεσημέρι της Κυριακής, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Η κόρη της αείμνηστης πρωταγωνίστριας του ελληνικού κινηματογράφου, Ζωής Λάσκαρη κλήθηκε να μιλήσει από καρδιάς για τον τρόπο που συνδύαζε εκείνη την προσωπική της ζωή με την δημόσια εικόνα της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε αρχικά πως “η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος κατ’ αρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική και είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, λογοτεχνία”.

“Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία. Και πάντα αυτό μου έλεγε, “θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δεν θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι”. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με ένα τσούρμο ο κόσμος”.

“Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες” πρόσθεσε, ακόμα, η Μαρία Ελένη Λουκουρέζου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha το μεσημέρι της Κυριακής.