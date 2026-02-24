MENOY

LIFESTYLE

Στην Times Square η Ρία Ελληνίδου με αφορμή το νέο της τραγούδι – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην παγκόσμια καμπάνια Spotify Equal ανακηρύχθηκε η Ρία Ελληνίδου, με τη φωτογραφία της να προβάλλεται στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η επιλογή της έγινε με αφορμή την πρόσφατη επιτυχία της «Εξηγήστε Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum. Το τραγούδι βρέθηκε στο Νο1 των trending videos του ελληνικού YouTube, ξεπερνώντας το 1,1 εκατομμύριο προβολές σε 20 ημέρες, ενώ κατέκτησε την κορυφή στο Shazam Viral Greece και σημείωσε υψηλές θέσεις στο Top 50 του Spotify.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας Equal, που έχει στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στη διεθνή δισκογραφία, η φωτογραφία της Ρίας Ελληνίδου αποτελεί το εξώφυλλο της playlist Equal Greece και εμφανίστηκε σε banner στην Times Square. Παράλληλα, το «Εξηγήστε Μου» εντάχθηκε και στην playlist Equal Global, η οποία περιλαμβάνει τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες.

Ρία Ελληνίδου

