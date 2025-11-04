Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ρία Ελληνίδου: Την είδαν σε ορεινό προορισμό να συνοδεύεται από γνωστό άντρα, όποιος κατάλαβε κατάλαβε
Το δικό της σχόλιο για την προσωπική ζωή της Ρίας Ελληνίδου έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day της Τρίτης.
Η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή τις δηλώσεις της τραγουδίστριας στην κάμερα της εκπομπής, αποκάλυψε πως εθεάθη με επώνυμο άντρα σε τρυφερά ενσταντανέ σε δημοφιλή ορεινό προορισμό.
«Θα τολμήσω να πω για τη Ρία Ελληνίδου ότι κάποιες πηγές μου αποκάλυψαν πως την είδαν κάπου πολύ ερωτευμένη, να συνοδεύεται από έναν πολύ ωραίο άντρα. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί δεν θέλω να με διαψεύσει κάποιος», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
«Τους είδαν σε ένα ενσταντανέ πολύ ωραίο, τρυφερό και αγαπησιάρικο, σε ορεινό προορισμό. Θα πω αυτό. Γνωστός αυτός και έχει σχέση με τον ορεινό προορισμό. Δεν θα πω άλλα. Μπορεί να είναι και δυο… καλοί φίλοι, που πήγαν για Σαββατοκύριακο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», συμπλήρωσε και έκλεισε το θέμα η οικοδέσποινα του Happy Day.
