Σπύρος Μαρτίκας: Έτσι έπεσε θύμα του επιχειρηματία με τις επενδυτικές απάτες – “Το θέατρο είναι οσκαρικό”

Καλεσμένος στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11) ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως έπεσε θύμα του επιχειρηματία με τις επενδυτικές απάτες.

«Το ένα του κατάστημα βρίσκεται στο Κερατσίνι, ήταν γνώριμος στην περιοχή. Σε κάθε ευκαιρία με πλησίαζε, ήθελε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Αυτός απέδιδε τα ίδια: μέγιστο σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπό μου…

“Έλα να κάνουμε giveaway, έλα να κάνουμε μαζί κάτι”, μου έλεγε, έχουμε χαρίσει μαζί ένα αμάξι. Είναι εθισμένος στον χρυσό. Όλο εκεί τριγυρνούσε τη ζωή του. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές υποστήριξε τον δήμαρχο Κερατσινιού, που τον υποστήριξα και εγώ, και εκεί βρήκε την τεράστια ευκαιρία να είναι συνέχεια δίπλα μου. Μου έλεγε ότι έχει ενισχύσει την καμπάνια του με πάνω από 50.000 ευρώ. Εγώ εισέπραττα μια τεράστια εκτίμηση. Όταν κάναμε το giveaway με το αμάξι είχε δύο πάκα μετρητών που αγγίζαν τα 100.000 ευρώ. Πάντα τον συνόδευε μπράβος, έχει συλληφθεί και αυτός…

Τρία χρόνια αυτής της επιμονής του να βρίσκεται κοντά μου με οδήγησε στο ξενοδοχείο στο καζίνο Λουτρακίου. Τον Μάιο του 2024. Είχαμε πάει μαζί με τη Βρισηίδα την πρώτη φορά. Μας κάλεσε ο ιδιοκτήτης του καζίνο, ήθελε να μας προσφέρει ένα Σαββατοκύριακο εκεί, ένα κέρασμα για να γνωριστούμε… Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με παίρνει τηλέφωνο ο δήθεν διευθυντής του καζίνο και μου είπε “Κερασμένα τα πάντα. Θέλω να σε γνωρίσω, είμαι μεγάλος θαυμαστής”. Καμία σχέση με την πραγματικότητα ο διευθυντής. Μας είχανε μια σουίτα και μετά μας πήγαν σε μια σουίτα που ήταν εκεί ο αρχηγός και ο υπαρχηγός μαζί μου. Για να ανέβεις σε αυτή τη σουίτα έπρεπε να πάρεις άδεια και να το επιτρέψει ο αρχηγός, να σε συνοδεύσει άνθρωπος από τη ρεσεψιόν για να μπορείς να ανέβεις. Ήταν η ασφάλεια και κρύβονταν μέσα στη σουίτα.

Παρένθεση: σε αυτή τη σουίτα είχε φυγαδευτεί ένας μπράβος για κάποια απάτη, με το όνομα “Το μοντέλο”. Αυτή η πληροφορία έρχεται από έγκυρη πηγή. Το μοντέλο χρωστάει χάρη σε αυτή την ομάδα…

Υπαρχηγός κάθεται δίπλα μου, αρχηγός μπροστά μου, ένας πάγκος μέσα στη σουίτα με 2-3 εκατομμύρια ευρώ “μόστρες”, ένα πουγκί ανοιχτό με 1500 χρυσές λίρες. Τα οποία προφανώς ήταν πλαστά, Μπήκα στη Μέκκα του χρήματος», τόνισε αρχικά ο Σπύρος Μαρτίκας.

Έπειτα, ο ίδιος στη περιγραφή του ανέφερε: «Βγάζει ο υπαρχηγός από το σακίδιο “πάρε από εμένα 700.000 και βάλ’ τα στο παιχνίδι, γιατί αυτά τα λεφτά είναι και του κουμπάρου μου, του δικηγόρου”.

Δεχτήκαμε μια σοβαρή πλύση εγκεφάλου όσον αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ο διευθυντής, υπεύθυνος των ταμείων του καζίνου.

Εκείνη τη στιγμή συστήνεται ο αρχηγός. “Δεν είμαι διευθυντής του καζίνο, είμαι ο υπεύθυνος διευθυντής των ταμείων του καζίνο”. Τότε μπήκε μέσα ένας ψιλός με μια βαλίτσα και λέει μάζεψέ τα όλα, για να κάτσω εδώ με τους φίλους μου. Το θέατρο είναι οσκαρικό. Όλο το Σαββατοκύριακο τραπέζια. Δεν πλήρωσαν ένα ευρώ μπροστά μου. Ήταν όλα δωρεάν… Όλοι υποκλινόντουσαν στον αρχηγό που περνάει…

Το κόλπο ποιο είναι; Πιάνουν κόσμο, επιχειρηματίες, αλλά το κόλπο είναι ευφυές… Τα ταμεία του καζίνο για να ανοίξουν χρειάζονται επενδυτές… “Δηλαδή επένδυσε στο ρευστό του καζίνο, αλλά έλα μη χάσεις τα παιχνίδια που παίζονται τώρα”, έλεγε. Αυτή ήταν η πρώτη κρούση. Δεν μου ζήτησε εκείνο το Σαββατοκύριακο λεφτά, εκείνο το Σαββατοκύριακο δεχτήκαμε μια σοβαρή πλύση εγκεφάλου όσον αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα… Ένιωθα ότι ήμουν τιμώμενο πρόσωπο του διευθυντή του καζίνο Λουτρακίου…», είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε: