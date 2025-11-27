MENOY

LIFESTYLE

Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει σε λίγους μήνες ο Snik, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη μέσα από δηλώσεις τους στην εκπομπή Πρωινό.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός τράπερ, το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου βρέθηκε στο γήπεδο «Καραϊσκάκης» και σε δηλώσει που έκανε στον δημοσιογράφο, Γρηγόρη Μπάκα, αποκάλυψε ότι η σύντροφός του είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. (Δες εδώ αναλυτικότερα)

Λίγες ώρες μετά, ο Snik έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την χαρμόσυνη ανακοίνωση και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφία με τη σύντροφό του, Marta Aharonian, η οποία όπως θα δεις, έχει φουσκωμένη κοιλιά.

Πιο ευτυχισμένος από ποτέ, ο τράπερ ποζάρει στον φακό κρατώντας τον υπέρηχο του μωρού του και στη λεζάντα της ανάρτησής του έβαλε δύο μπιμπερό.

Δείτε φωτογραφίες:

