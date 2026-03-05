Ρούλα Κορομηλά: Αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air τους πολεμικούς ανταποκριτές

Ένα αιχμηρό μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πολεμικοί ανταποκριτές από ορισμένους παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων έστειλε η Ρούλα Κορομηλά μέσω ανάρτησής της στα social media.

Η γνωστή παρουσιάστρια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις συνεχείς διακοπές που, όπως σημειώνει, γίνονται συχνά κατά τη διάρκεια ζωντανών συνδέσεων με δημοσιογράφους που καλύπτουν πολεμικά μέτωπα. Αφορμή στάθηκαν οι εξελίξεις και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

Στην ανάρτησή της, η Ρούλα Κορομηλά υπογράμμισε ότι το έργο των πολεμικών ανταποκριτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτεί σεβασμό, καθώς οι δημοσιογράφοι αυτοί εργάζονται σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Όπως σημείωσε, οι ανταποκριτές βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, καταγράφοντας την πραγματικότητα μέσα από εικόνες, ρεπορτάζ και μαρτυρίες αμάχων, μεταφέροντας στο κοινό τον πόνο και την απόγνωση που προκαλούν οι συγκρούσεις.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανάτων δημοσιογράφων που καλύπτουν πολέμους, γεγονός που – όπως τόνισε – καθιστά ακόμη πιο σημαντική την αναγνώριση και την επιβράβευση της δουλειάς τους.

Η παρουσιάστρια δήλωσε επίσης ότι αισθάνεται άβολα όταν βλέπει να διακόπτονται επανειλημμένα οι ανταποκριτές κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι συνεχείς παρεμβάσεις από το στούντιο συχνά εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να μεταδώσουν ολοκληρωμένα το ρεπορτάζ τους από τα μέτωπα των συγκρούσεων.

«Προσωπικά αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να τους διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air. Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας ή αν πρόκειται για την αλαζονική πρόθεση κάποιων να μιλούν ακατάπαυστα χωρίς να λένε κάτι ουσιαστικό», έγραψε μεταξύ άλλων.